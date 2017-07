Me presento, soy Ernest Codina…

Nací en Vic (BCN), noviembre de 1985. Mi pasión por la comunicación se nota en todo lo que hago y desde pequeño, me corre el ritmo por las venas! Soy un tipo curioso y comunicativo, capaz de motivar a toda su audiencia. Showman sin límites y como profesional me he criado en Flaix FM y Los 40 Principales, pero mi destino siempre ha sido presentar el mejor sonido dance en MaximaFm!

Es fácil encontrarme presentando eventos de todo tipo, programas de televisión regional e incluso pinchando en alguno de los mejores clubs del país; de hecho, más de una década de trayectoria trabajando en las mejores cabinas avalan mi faceta como DJ. Sobre mis sesiones, qué te puedo decir, se caracterizan por tener un aire fresco y divertido.

Escúchame en la radio dance líder.