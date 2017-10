ENTREVISTA A LES CASTIZOS: “la gente necesitaba un espectáculo y eso, por nuestra forma de ser, nos venía al pelo”

Les castizos son dos malagueños: Fali Sotomayor y Víctor Roldán. Desde su unión hace unos años, no han hecho más que crecer. Han tenido residencia en Ibiza ,en Privilege, uno de los clubes más importantes del mundo. Su línea musical es tan ecléctica como ellos, amantes del Hit rompepistas, su único objetivo es hacerte bailar y enloquecer con cada uno de sus temas. Hoy en la web Máxima Fm nos hablan, entre otras cosas, de su nuevo single Make it thru the night y de sus próximos proyectos.

Almudena Navarro: ¿cómo surgió la idea de hacer este tipo de espectáculo (hacer de dj’s, mezclar tanto tipo de música si es necesario y ser animadores del público)?

Les Castizos: cuando nos juntamos, hace unos 6 años, lo tuvimos claro desde el principio, el mundo dj iba a pegar un cambio, la gente necesitaba más, un espectáculo, más conexión con el publico, y eso, por nuestra forma de ser, nos venía al pelo…!!

AN: en verdad, ¿cuál es vuestra influencia musical real porque a pesar de que os acomodáis a todos los estilos, alguna influencia deberéis tener más que otra?

Les Castizos: realmente escuchamos mucha música, muchísima, y desde pequeños hemos estado influenciados por muchos artistas y géneros, creemos que ese eclecticismo musical se hace presente en nuestros sets.

AN: ¿por qué el nombre de Les Castizos?

Les Castizos: todo empezó en nuestro club de Málaga, Castizo Club, nosotros, obviamente éramos los djs de ese club, y simplemente porque todo tuviera un camino y fuera en concordancia…lo de “les” es simplemente por molestar…jajaja!

AN: acabáis de dar a conocer vuestro último single, Make it thru the night , con un videoclip en el que destacáis los mejores momentos de este verano, ¿qué esperáis de este nuevo tema y qué significa para vosotros el haberlo podido llevar a cabo?

Les Castizos : teníamos ganas de enseñar al publico el sonido ”castizo”. Realmente, el track esta funcionando genial y gustando a todos, es un tema fresco y que invita a verano, por eso pensamos que rescatar los mejores momentos del pasado summer tour era perfecto.

AN: además, nos hemos enterado que para este 2016 estáis preparando un EP con grandes colaboraciones y nuevas sorpresas ¿nos podéis adelantar algo?

Les Castizos: exacto! todo verá a la Luz en Diciembre/Enero, con este EP queremos darle identidad a nuestra música. Estamos colaborando con grandes artistas de la escena española, para nosotros es un placer aprender de cada uno de ellos.

AN: ahora mismo estáis de gira, habladnos de ella y ¿cómo conseguís tener un buen ritmo de vida con tantas horas dando espectáculo para los demás?

Les Castizos: cuesta, pero se consigue. Son muchas horas, mucho viaje y mucha concentración, ademas de las horas de estudio y las de oficina. El invierno es un poco mas tranquilo para todo esto, verano es cuando solemos no parar.

AN: podéis compartir con nosotros la anécdota más divertida de vuestros últimos sets.

Les Castizos: No sé si nos cabrían todas en una sola entrevista jajajaja pero quizás recordad ,hace un par de semanas cómo nos llevamos a unos FANS de gira con nosotros para que vivieran en primera persona que se siente al viajar, dormir poco y disfrutar a nuestra manera: 3 ciudades, 3 hoteles, 3 Clubs diferentes y muchos buenos momentos.

AN: muchas gracias y nuestros mejores deseos desde Máxima Fm

Les Castizos: gracias a vosotros! Agradecemos mucho haber podido pasar un ratito con vosotros 😉