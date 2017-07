Hola maximeros, hoy os traemos a la web de tu emisora dance favorita un top de esos que no se olvidan nunca. Sabéis que muchos productores y DJs utilizan el reclamo del sexo para que sus clips tengan más tirón. Normalmente estos vídeos están llenos de chicas desnudas o semidesnudas, de playas y piscinas, algún que otro tipo cachas y ardientes bailes.

Pues bien, nosotros hemos querido quitar la paja entre la gran cantidad (y muy diversa calidad) de éstos que hay en Youtube, y te traemos los – que son a nuestro parecer- vídeos más calientes de la historia de la música electrónica.

Hay clásicos como el Destination Calabria y otros más recientes como los de Inna, Alexandra Stan o el Karate de R3HAB & KSHMR. ¿Te gusta nuestra selección? ¿Crees que falta alguno?

David Tort & Abel Ramos – Getting Heavy ft. Nick Marsh



R3HAB & KSHMR – Karate



Benny Benassi – ‘Satisfaction’



INNA – Cola Song (feat. J Balvin)



Autoerotique – Asphyxiation



Eric Prydz – Call On Me



Dan Balan – Chica Bomb



Best Club House Music 2013 – Sexiest Video Ever! – Nervo & Hook N Sling



Alexandra Stan – Dance



Sasha Lopez & Andreea D feat Broono – All My People



Kris Menace & Lifelike – Discopolis



Corenell vs Lisa Marie Experience – Keep On Jumpin (Dirty Version)



Alex Gaudino Feat. Christal Waters – Destination Calabria



Armand Van Helden – My, My, My



Déjanos tu propuesta en los comments de esta noti y la estudiaremos. A disfrutar del momento hot!