Funk & Show: esta semana con temas de Big Sean o ESFX

Esto no forma parte de alguna de las inocentadas con las que te has podido encontrar en el día de hoy, Big Sean o ESFX son algunos de los artistas que sonarán en el programa de esta semana.

Como cada miércoles llega la cita con lo mejor de la música negra, Funk & Show. Jesús Sánchez reparasa este género en exclusiva para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone (dentro de la opción “a la carta”) y la plataforma iTunes. ¡Dale al play y déjate llevar!



Nick Grant - Get Up / The Sing Along ft. Ricco Barrino, WatchTheDuck

Big Sean ft. Chance The Rapper & Jeremih - Living single

Caroline Smith - Trying Not To Love You



Mel Gates - Hood Chuuuch

Dej Loaf - In Living Color



ESFX - Keep it 100