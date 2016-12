Climax recopila los discos esenciales de música house del año 2016

El pasado jueves 29 de Diciembre hicimos un programa especial de Climax que llamamos Esenciales 2016, donde reunimos y resumimos musicalmente este año 2016 que ha sido muy potente en cuanto a música.

Aquí os dejamos el tracklist completo del programa, recuerda que puedes volver a escucharlo a través de nuestro podcast en Itunes y a través del menú a la carta de la App de Maxima FM.

Desde Clímax os deseamos ¡Feliz año 2017!

Tracklist:

Ferreck Dawn and Rene Amesz – Lord (Extended Mix)

Alicia keys in common black coffee remix

Mr. V, Dario D’Attis – Somethin Wit Jazz (Dario D’Attis Remix)

S-Man, Harry Romero, Melisa Whiskey – Searching (Original Mix)

Michel Calfan – Nobody Does It Better

Nora En Pure – U Got My Body (Return of the Jaded Remix)

Emanuel Satie, Roberto Rodriguez – Ride Your Body feat. Max C (Sabb Afterdark Mix)

Duke Dumont – Be Here (Original Mix)

Worthy – This Time (Original Mix)

Riton, Kah-lo – Rinse & Repeat

Low Steppa, Mr. V – My House (Original Mix)

Afro Medusa – Pasilda (Siege Extended Remix)

Armand Van Helden – Wings (Extended Mix)

DJ Cameo and Junction 13 – Morning Rain (feat. Manny)

kungs – Live Your Life With This Girl (Lee Morrison Mashup)

EDX ft. Mingue – Missing Extended Mix

Bob Sinclar & Daddy’s Groove – Burning

Groove Armada – Superstylin’ (Riva Starr Edit)

Jude & Frank – La Luna (Original Mix)

Mambo Brothers – Momento (Original Mix)

Offaiah – Trouble (Club Mix)

Lee Walker vs. DJ Deeon – Freak Like Me (Armand van Helden Remix)

CamelPhat feat. AME – Paradigm (Amtrac’s Temptation Mix)

Martin Solveig- Do It Right ft. Tkay Maidza (Club Mix)

ID_-_Where_Are_You_Now_(Extended_Mix)

Throttle – Money Maker (Club Mix.)

Boris Dlugosch & Purple Disco Machine – Set It Out (Original Mix)

Simion, MD X-Spress – God Made Feel It (Claptone Edit)

jean_jaques_smoothie_tara_busch_-_2_people_(carnao_beats_remix)

Nico De Andrea -La Marlonetta

Weiss (UK) – You’re Sunshine (Original Mix)

Antoine Clamaran, Agua Sin Gas – Comin’ (Original Mix)

Fatboy Slim, Ninetoes – Finder (Hope) (Extended Mix)

Sisy Ey – Do It Good (Riva Starr Back To Detroit Mix)

Mat.Joe – Nighthawk (Original Mix)

London Grammar – Hey Now (Sasha Remix)

Raffa FL, Mr. V – How We Do (Raffa FL Re Edit)

ANOTR – What is House (Original Mix)

Hardrive – Deep Inside (Low Steppa Remix)