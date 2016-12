David Guetta será el primer DJ en pinchar desde el espacio

Hoy hemos conocido la noticia más especial para David Guetta, el francés ofrecerá un SET desde el espacio. “Un sitio donde quiero hacer un concierto sería en el space (espacio)”, contaba el DJ en 2011 en esta entrevista a los compañeros de Los 40, con motivo del lanzamiento por entonces de su álbum “Nothing but the beat”.

Cinco años ha tardado Guetta en decidirse a dar el gran salto y hacer realidad su sueño, que está por encima de tocar en cualquier otro sitio o vender un millón de copias.

Reúne todos los requisitos

Como hace tiempo contaba El Confidencial, solo hace falta: ser mayor de edad, superar con éxito los entrenamientos físicos obligatorios o hacer una reserva del billete (unos 72.000 euros). Es una experiencia espacial en la que solo viaja el cliente y piloto, es decir, David Guetta y el piloto de la nave que disfrutará en primera persona de este exclusivo Set.

Emitido por videostreaming

El 10 de junio de 2017 es la fecha fijada por el artista y la compañía Space Expedition Corporation (SXC), coincidiendo con el aniversario de su álbum debut Just A Little More Love de 2002. MaximaFM será la emisora encargada de emitir la sesión por videostreaming y podrás seguirlo a través de en nuestra web y canal oficial de youtube, ¡Suscríbete!