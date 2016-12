Especial Máximos 2016: Vota tu Máximo favorito del año

Números 1 de Maxima FM 2016 *

02/01/2016 Martin Solveig;Sam White - +1 09/01/2016 Dimitri Vegas & Like Mike;Ne-Yo - Higher place 16/01/2016 Don Diablo;Tiësto;Thomas Troelsen - Chemical 23/01/2016 ItaloBrothers - Sleep when we're dead 30/01/2016 Robin Schulz;Francesco Yates - Sugar 06/02/2016 Hardwell;Jake Reese - Mad World 13 y 20/02/2016 David Guetta;Fetty Wap;Sia - Bang My head 27/02/2016 Matisse & Sadko;Martin Garrix - Break through the silence 05/03/2016 99 Souls;Brandy;Destiny's Child - The Girl Is Mine 12/03/2016 Oliver Heldens;Tiësto - Wombass 19/03/2016 KSHMR;Marnik - Bazaar (Official Sunburn Goa 2015 anthem) 26/03/2016 y 02/04/2016 Alan Walker;Iselin Solheim - Faded 09/04/2016 Major Lazer;Fuse ODG;NYLA - Light it up 16/04/2016 Alan Walker;Iselin Solheim - Faded 23/04/2016 Willy William - Ego 30/04/2016 Eva Simons & Sidney Samson - Bludfire 07/05/2016 DJ Snake feat. Bipolar Sunshine - Middle 14/05/2016 Italobrothers - Kings & Queens 21/05/2016 AronChupa feat. Little Sis Nora - Little Swing 28/05/2016 y 04/06/2016 Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W - Arcade 11/06/2016 Hardwell feat. Jake Reese - Run Wild 18/06/2016 Otto Knows feat. Alex Aris & Lindsey Stirling - Dying For You 25/06/2016 Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (SeeB Remix) 02/07/2016 Galantis - No Money 09/07/2016 Global Deejays & Danny Marquez - Work 16/07/2016 Freischwimmer - California Dreamin' 23/07/2016 The Chainsmokers feat. Daya - Don't Let Me Down 30/07/2016 MATTN & Futuristic Polar Bears - Cafe Del Mar 2016 (DV&LM vs Klaas Remix) 06/08/2016 Deorro feat. Elvis Crespo - Bailar 13/08/2016 Calvin Harris feat. Rihanna - This Is What You Came For 20/08/2016 Jose AM & Aitor Galan Feat. Baby Noel - Stay With Me Forever 27/08/2016 Sebastian Ingrosso - Dark River 03/09/2016 David Guetta feat. Zara Larsson - This One's For You 10/09/2016 Bob Sinclar - Someone Who Needs Me 17/09/2016 Martin Solveig feat. Tkay Maidza - Do It Right 24/09/2016 Kungs vs Cookin' on 3 Burners - This Girl 01 y 08/10/2016 Axwell /\ Ingrosso - Thinking About You 15/10/2016 Nils van Zandt feat. Emmaly Brown - Unified 22/10/2016 Otto Knows feat. Avicii - Back Where I Belong 29/10/2016 Martin Garrix feat. Bebe Rexha - In The Name of Love 05/11/2016 Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers 12/11/2016 Nicky Romero - The Moment (Novell) 19/11/2016 DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You 26/11/2016 Albert Neve & Abel Ramos - Party 03/12/2016 The Chainsmokers feat. Halsey - Closer 10 y 17/12/2016 Calvin Harris - My way 24/12/2016 Cédric Gervais, Chris Willis, David Guetta - Would I lie to you 31/12/2016 Major Lazer;Showtek - Believer

Elige cuál ha sido tu máximo de la MaximaFm.