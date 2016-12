Funk & Show te trae la música de Chris Brown, Sean Paul o Busta Rhymes

Un miércoles más regresa nuestra cita con lo mejor de la música negra, Funk & Show. Esta semana con temas de Chris Brown, Sean Paul o Busta Rhymes en los 60 minutos de radio show. Jesús Sánchez presenta la referencia de este género en exclusiva para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone (dentro de la opción “a la carta”) y la plataforma iTunes.



Aquí tienes algunos de los temas que podrás encontrar en el radioshow de esta semana, para que te los apuntes. ¡Ahora dale al play y déjate llevar!

Fetty Wap feat. Nicky Minaj - Like a star

Natasha Mosley- DRUNK (feat. GUCCI MANE)

De La Soul - Memory of… (US) ft. Estelle, Pete Rock

Justine Skye - U Don't Know ft. Wizki



Sean Paul - No Lie (ft. Dua Lipa)

Busta Rhymes - AAAHHH! (feat. Swizz Beatz)

Pia Mia - We Should Be Together

Chris Brown - Party ft. Gucci Mane, Usher