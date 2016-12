Jonas Blue: “El dance ha vuelto a las melodías, a la canción, con menos up-tempo”

“By Your Side” es el nombre del nuevo tema de Jonas Blue. Ha contado con la cantante RAYE que sabe a la perfección adaptarse a varios estilos musicales. Hemos estado charlando con el productor y DJ británico sobre su nuevo trabajo y cómo está viviendo el éxito de su carrera. No podéis imaginar la de cosas interesantes que nos ha desvelado os ha desvelado. No te pierdas la entrevista al actual número 1 de Maxima 51 Chart esta semana.

(Versión Español)

Tres temas, varios remixes, actuaciones en vivo en todo el mundo desde el 2015. ¿Cuál es el mejor momento de Jonas Blue?

El mejor momento tiene que ser cuando actué en el legendario estadio Azteca en Ciudad de México frente a 100 mil personas, fue la primera que estuve en el escenario con semejante multitud y fue realmente un momento mágico.

Este verano tuviste varias actuaciones en España, incluyendo A Summer Story donde los DJs de Maxima FM también tocaron. Además, tocaste en Ushuaia (Ibiza) en la fiesta BLUE con grandes artistas como Oliver Heldens, Robin Schulz y Lost Frequencies. ¿Cuáles son tus recuerdos de tus sesiones en España?

Los espectáculos en España han sido increíbles, A Summer Story fue en realidad uno de mis primeros festivales por lo que siempre será especial e Ibiza… “wow” es una isla tan mágica con una historia tan rica en la música dance. Me siento muy afortunado por haber sido aceptado en la familia Ushuaïa y tener a Ibiza como mi casa durante el verano. También he tocado en Pacha, que había sido un sueño desde que empecé con la electrónica hace ya muchos años.

La tendencia de muchos DJs hoy en día es crear un sonido más suave, ¿cómo ves la situación actual y futura de la música electrónica o la música de club?

La melodía se ha vuelto más importante, el núcleo de la música dance ha vuelto a las melodías y a la canción y no tener demasiado up-tempo…

Esto ha convertido la música dance en un género más fuerte en el mundo de la música, más libre y más aceptado, es una fuerza impulsora en el nuevo mundo de streaming. Ahora mismo, si hablamos de singles, el dance es probablemente el género más exitoso por ahí (por el streaming).

El futuro, por supuesto, verá la evolución y los diferentes sonidos despuntar, pero para mí la importancia se encuentra dentro de una canción increíble con melodías fuertes, que pueden permanecer mientras el marco de la producción cambie, evolucione con el tiempo, y el estilo de las personas gire hacia ello.

Hablando de tu éxito global, Fast Car, quiero preguntarte sobre la cantante Dakota. ¿Cómo os conociste? ¿Cómo supiste que era ella quien la que tendría que cantar esa versión y no otra persona?

Es muy sencillo, necesitábamos una chica que cantara muy grave como la original. Toda la emoción del tema proviene de la combinación de ese tono en estilo blues y una chica cantándola grave, que no es lo normal, ni fácil, para una voz femenina.

La conocí cuando ella estaba haciendo una pequeña actuación en vivo en un pub en Londres y supe instantáneamente que era ella.

¿Qué te dijo tu madre cuando supo que pensabas en ella cuando hiciste la version de “Fast Car”?

Estaba sorprendida y muy orgullosa ya que era su canción favorita de todos los tiempos. Creo que se sintió más conectada con lo que estaba haciendo cada día que era, por supuesto, el producir y hacer música.

Perfect Stangers, tu último éxito en la escena musical, es el número 1 de esta semana en el chart dance más popular de España ¿Quieres decir algo a los fans españoles que votan por tu éxito?

Muchas gracias por el apoyo, ver que el disco conecta con la audiencia española me hace muy feliz, y es este tipo de apoyo que me inspira cada día para ir al estudio y crear más música… gracias, “¡Viva La Espana!”

By Your Side es tu nuevo tema y ya lo hemos estrenado en la radio. Marcara este tema la línea de tus próximas producciones o habrá sorpresas?

Gracias, no podría estar más feliz con la respuesta que By Your Side está recibiendo, es un disco como Fast Car y Perfect Strangers que realmente me puso la piel de gallina mientras estaba trabajando en ello, siento que tiene el sonido Jonas Blue y que conserva los elementos clásicos de una canción y música atemporal, pero también veo una evolución de mi sonido.

Hiciste un juego con tus seguidores en twitter: “adivina el nombre de la cantante By Your Side”. ¿Lo consiguieron? Cuéntanos sobre Raye. Me encanta su voz.

Sí, ¡un par de persona lo adivinó! Creo que ya había rumores circulando… ella es increíble, uno de los grandes nuevos talentos que salen del Reino Unido y estoy muy feliz de poder contar con ella en el disco. Ella es muy joven pero con una confianza increíble y tiene un estilo y dirección muy clara. Llegará lejos, eso seguro.

Muchas gracias por tu tiempo, espero verte pronto actuando en nuestro país y pinchar tus canciones en la radio y en festivales por muchos años.

¡Muchas gracias por el apoyo, prometo continuar trayendo música increíble para vosotros que sois aún más increíbles y tocar los mejores sets q pueda en vuestros festivales!

(English version)

Now 3 tracks, several remixes, live performances worldwide all from 2015. What is Jonas Blue’s best moment?

The best moment has to be when i performed in front of 100 thousand people at the legendary Azteca stadium in Mexico city, it was the first really big crowd i’ve been on stage in front of and it was really a magic moment.

This summer you performed several times in Spain, including A Summer Story festival where MaximaFM DJs also played. You also played Ushuaia Ibiza at the BLUE party with great artists like Oliver Heldens, Robin Schulz and Lost Frequencies. What are your memories of your sessions in Spain?

The shows in Spain have been amazing, A Summer Story was actually one of my first festival shows so it will always be a special one, and ibiza wow it’s just such a magical island with such a rich history in the story of dance music, i feel so lucky to have been accepted into the Ushuaia family and have it as my ibiza home in the summer, and also i played Pacha which was a dream of mine since i got into dance music many years back.

The trend of many of the DJs nowadays create a softer sound, how do you see the current and future situation of the electronic music or club music?

Melody has become more important, the core of dance music has come back to the melodies and song and not having too be uptempo…

It’s made it a stronger genre in the wider world of music, more free and more accepted, it’s a driving force in the new streaming world, dance is probably the most successful genre out there right now when it comes to singles.

The future will of course see evolution and the different sounds splinter, but for me the importance lies within an amazing song and strong melodies and that can remain while the framework of the production can change and evolve with the time and style people are resonating towards.

Talking about your global hit, Fast Car, I want to ask you about the singer Dakota. How did you meet? How did you know that she was the one to sing that version and not any other person?

It’s really quite simple, we had to have a girl who could sing very low like the original, as all the emotion comes from that low bluesy key and a girl singing it down there which isn’t normal or easy for a girls voice to sing so low.

I met her at a small live performance she was doing at a pub in london and knew instantly she was the one.

What did your mother tell you when she knew that you thought about her when you made the cover of “Fast Car”?

She was amazed and very proud, with it being her favourite song of all time i think she felt more connected to what i was doing every day which was of course making music.

Perfect Stangers, your last hit in music scene, is #1 this week on the most popular dance chart in Spain from all radio stations. Do you want to say something to the Spanish fans who vote your hit?

Thank you so much for the support, to see the record connect with the spanish audience makes me really happy, and it’s this kind of support that inspires me every day to go in the studio and create more music.. gracias, “Viva la Espana”!

By Your Side is your new track. We have premiered on the radio. This topic will mark the line of your upcoming productions or have raised surprise?

Thank you i couldn’t be happier with the response By Your Side has been getting, it’s a record like Fast Car and Perfect Strangers that really gave me that goosebumps feeling when i was working on it, i feel it’s got the jonas blue sound, and retains the classic elements of a timeless song and music – but also see’s an evolution of my sound.

You did a game with your followers on twitter. You guessed the name of the singer By Your Side. They made it? Tell us about Raye. I love her voice.

Yes a couple of people guessed it ! i think the word was out there somewhere… she’s amazing, one of the great new talents coming out of the UK and i’m so happy she’s on the record, she’s only young but with amazing confidence and style and a clear direction, she will go far that’s for sure.

Thank you very much for your time, hope to see you soon acting in our country and play your songs on the radio and at festivals for many years.

Thank you so much for your support, i promise to keep bringing you guys amazing music and playing the best set i can for you at your festivals !