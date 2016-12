Maxima 51 Chart: Nº1 Major Lazer & Showtek – Believer.

¡Hola, Hola, Hoolaa #FamilyMaxima! Última lista de 2016, Máximo #N1 Major Lazer & Showtek – Believer; así lo habéis querido con vuestros votos en Maxima 51 Chart & Maxima 51 VIP durante la semana. El próximo 6 de Enero, día de Reyes repasaremos los díscos más votados en este año, de 10-15hs (hora menos en Canarias), en el ¡¡Especial Maximos 2016!!. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz weekend & semana páhar@s, ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes la entrada:

#N51 Clean Bandit Ft. Sean Paul – Rockabye (Denis First rmx).

Los discos más votados de la lista, #Top10:

#N10 Sound Of Legend – Blue (Da Ba Dee).

#N09 Galantis & Hook N Sling – Love on me.

#N08 Dj Snake Ft. Justin Biever – Let me love you.

#N07 Alesso – Take my breath away.

#N06 Jose AM & Enric Font – Party Jumping.

#N05 David Guetta & Cedric Gervais Ft.

Chris Willis – Would I lie to you (Club mix).

#N04 Bob Sinclar & Daddy´s Groove – Burning.

#N03 Axwell & Shapov – Belong ( Axwell & Years remode).

#N02 Calvin Harris – My way.

#N1 Major Lazer & Showtek – Believer.