10 actuaciones que no debes perderte en A Summer Story

A Summer Story, el primer festival del verano, sigue apostando año tras año por las actuaciones exclusivas y formaciones nunca vistas tanto en la capital como a nivel nacional. Después de 3 años con una línea musical definida, con sentido propio, se ha convertido en un festival único y diferente.

Más de 20.000 los Summers confían en el festival y no quieren perderse esta tercera historia de verano. ¡Todo apunta a que A Summer Story 2017 será la mejor edición de su trayectoria! Hoy te contamos 10 actuaciones que no debes perderte este año, con sus respectivos motivos.

Third Party. Gracias a ellos, en junio disfrutaremos de la primera actuación en Madrid de uno de los dúos de progressive house mejor consolidados de la escena y que llegan en el mejor momento de su carrera. Hace días charlamos con ellos en Maxima.FM , no te pierdas todo lo que nos contaron.

Angerfist. Uno de los máximos exponentes del Hardcore Mundial. Este año la Extreme Camp de A Summer Story tendrá otro plato fuerte como cierre de esta área con ese Special Closing Set de 90 minutos. ¿Tienes preparadas tus zapatillas para desgastarlas?

Tchami. Un año más, el Future House estará presente en A Summer Story. Este año alucinaremos con la primera visita a Madrid del denominado, “padre del future house”.

Nina Kraviz. De lo más esperado para el segundo día del festival. Sus enérgicas actuaciones y su carismática personalidad han convertido a la rusa en la artista más en forma del momento y más demandada por el público underground.

Armin van Buuren. Sin duda, uno de los artistas más queridos por el público madrileño y una auténtica leyenda de la música electrónica, el holandés 5 veces mejor DJ del mundo no podía faltar. Además llega a Madrid haciendo historia en el Amsterdam Arena consiguiendo Sold Out dos días seguidos con motivo de sus 20 años de carrera en el evento The Best of Armin Only.