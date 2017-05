10 aplicaciones para DJ que no te puedes perder

Si eres DJ o estás pensando en serlo hay ciertas aplicaciones que tienen que estar en tu teléfono móvil. Aquí van las que hemos fichado en la redacción de MaximaFM, para dispositivos con IOS y Android. Ya nos contarás que te parecen.

DJ REMIX

¿Tienes una reunión con tus colegas este fin de semana? ¿Quizás vas en el coche de viaje con ellos? Esta APP tiene acceso a toda la biblioteca de Spotify, es intuitiva y funcional.

BASS BOOSTER

A todos los amantes de la electrónica nos gusta disfrutar de los bajos. Esta APP de ecualización nos ayudará a realizar las frecuencias que más nos interesen para adaptar las canciones a nuestros equipos de música.

FREE MUSIC

Todas las canciones, libres de derecho en Soundcloud, en la misma base de datos y disponibles para descarga… ¿suena genial verdad? Pues con Free Music podrás echar un vistazo a las últimas novedades gratuitas y descargarlas incluso en el backstage.

FL STUDIO MOBILE

Es una APP de pago, perfecta para hacer edición de los tracks y añadir sonidos de librería gratuitos. Incluso puedes arrancarte a producir una canción desde cero.

SHAZAM

¿Quién no ha usado nunca esta APP? No es sólo para DJs, pero seguro que te viene genial si estás viendo pinchar a tu ídolo y no sabes la canción que está levantando la pista. Ha mejorado muchísimo desde sus inicios, atrás quedó ese simple circulito azul.

SOUNDHOUND

Una APP con el mismo obejetivo que Shazam, buscar canciones que estén sonando en el lugar que te encuentres, pero además te permite identificar canciones tarareándole a tu dispositivo móvil.

CAUSTIC 3

De la compañía que creó Reason nos llega una aplicación de producción musical muy fácil de usar que te servirá para proyectar esas melodías que te vcengan a la cabeza allá donde de estés de manera instantánea.

POLARR

Todo DJ tiene que cuidar su imagen y para ello con esta aplicación de edición de fotografía conseguirás los mejores resultados.

TRAKTOR

Es una APP que ha derivado de la original para Mac. Muchos DJs profesionales la llevaban en sus portátiles y ahora hasta la usan de complemento para lanzar sonidos desde sus dispositivos en medio de una sesión.

IMASCHINE 2

Los veteranos conocerán las míticas cajas de ritmos, ahora adaptada a la versión táctil, Native Instruments nos trae la adaptación digital de uno de sus productos estrella.