10 canciones clave para este otoño 2017

El otoño 2017 comienza concretamente este viernes, 22 de septiembre a las 22:02h (horario peninsular), según el Observatorio Astronómico Nacional.

Nosotros ya estamos totalmente preparados pero, por si a ti te pillase de imprevisto el final del verano, tenemos preparadas 10 canciones clave la nueva estación que llega, y que nos acompañará hasta el jueves 21 de diciembre de 2017.

Lo nuevo de Martin Garrix, Marshmello, Bob Sinclar, Alesso… apuesta segura para recibir al otoño 2017

Los DJs y productores top mundiales ya tienen sus nuevos trabajos desde hace días, y te traemos los 10 que más están sonando a nivel mundial por la red. Siéntate, colócate los auriculares y dale al play para disfrutar de lo último del dance. Si tienes alguna apuesta más, déjanos un comentario y comparte con la comunidad máxima.

Fedde Le Grand and Dannic vs. Coco Star – Coco’s Miracle (Official Music Video)



Galantis & ROZES – Girls On Boys



Marshmello ft. Khalid – Silence



Hardwell & Henry Fong feat Mr. Vegas – Badam



Bastille – Glory (Young Bombs Remix)



Blasterjaxx & Tom Swoon – All I Ever Wanted



Bob Sinclar feat. Akon – Til The Sun Rise Up



Burak Yetter x Ryan Riback – GO 2.0



Hailee Steinfeld & Alesso – Let Me Go (ft. Florida Georgia Line & watt)