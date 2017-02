Muchos son los que este fin de semana lo dedicarán a ultimar los detalles para San Valentín. Desde Maxima.fm queremos ayudarte en un día tan especial regalándote “10 canciones dance para San Valentín”, mientras disfrutas de tu cita o estás de camino a ella. ¡Comparte y feliz San Valentín!

Galantis – Love on me

Lost Frequencies – What is love 2016



DJ Snake feat. Justin Bieber – Let me love you



Martin Garrix feat. Bebe Rexha – In the name of love



Calvin Harris – This is what you come for



Bob Sinclar – Someone who needs me



Alesso – I wanna know



Axwell ^ Ingrosso – Thinking about you



Sigala – Give me your love



Otto Knows – Dying For You