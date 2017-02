10 razones para no perderte Dreambeach 2017

Dreambeach 2017 cuenta ya con más de 60 artistas y promete la mejor edición de su historia con motivo de su 5º aniversario. Además ha sido recientemente premiado como el mejor festival. Nombres como David Guetta, Carl Cox, Don Diablo, Nicky Romero, Sander van Doorn o Nervo, están dentro de su cartel, que te detallamos hace unos días y puedes ver a contiuación. ¡Prometen muchas más sorpresas!

Hoy hemos querido contarte 10 razones por las que no te puedes perder el festival este año.



1 – Por su espectacular producción escenográfica temática , no solo en los escenarios si no en un recinto, que se transformará en un paraíso para disfrute y recreo de los “dreamers” . Dreambeach 2017 hará un homenaje a la música electrónica en todos sus géneros y no faltará sonido, espectáculo y un cartelón de actuaciones que presumiblemente volverá a batir récords.

5 – Tendrás la oportunidad de adéntrate en la comunidad de Dreamers no para de crecer. Miles de personas con el único objetivo de pasárselo bien con bailando y disfrutando de los artistas que mueven la electrónica mundial.

6 – Porque podrás escuchar tus temas favoritos de primera mano y con tus colegas. ¿Te imaginas disfrutar en directo de Would I Lie To You, Chemicals o The Moment (Novell)?

7 – Porque será una gran ocasión para ver al DJ que más números 1 ha cosechado en MaximaFM, David Guetta.

8 – Porque si eres mayor de 16 años y no has llegado a los 18 podrás asistir. Siempre tendrás que llevar una autorización legal firmada que se podrá descargar de su web oficial.

9 – NOISIA que ofrecerán en exclusiva para Dreambeach su nuevo álbum y show “Outer Edges”, todo un lujo.

10 – Será la edición con más días de la historia de Dreambeach. El festival comenzará con la fiesta de bienvenida el viernes 11 además de 12, 13, 14 y 15 de agosto.