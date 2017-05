Axwell Λ Ingrosso publican su nuevo EP: More Than You Know

More Than You Know se llama el nuevo EP de Axwell ^Ingrosso con el que nos han regalado cuatro nuevos tracks. Saliéndose de su registro natural como han hecho otros compañeros de Yellow Claw o Calvin Harris, los ex Swedish House Mafia lanzan una propuesta relativamente alejada del EDM mainstream. Sonidos moombathon e incluso trap se entremezclan con sintetizadores deliciosos de la marca Axwell e Ingrosso. Su nuevo álbum incluye la canción ya estrenada ‘Renegade‘, además del single que da título al EP y “How Do You Feel Right Now” y “Dawn”.

Parece que no se ponen límites dos de nuestros suecos favoritos. Después de cancelar su actuación en la final de la Europa League, tras el atentado de Manchester al finalizar el concierto de Ariana Grande. Esto es una pequeña muestra de lo son capaces de hacer este par de superproductores, aunque su límite es una incógnita. Son un referente de la música de electrónica a nivel mundial, generando así enorme expectación con cada lanzamiento. Desde su nominación a los Grammy, su posicionamiento en el Top 100 DJS, su reciente doble N1 en Maxima 51 Chart con I Love You, sus éxitos en las listas de Billboard y Beatport, y más de 300 millones de reproducciones de sus canciones, Axwell Λ Ingrosso están claramente en lo más alto.