Escucha a Ne-Yo y T-Pain ¡Vuelve Funk & Show!

Funk & Show, tu programa con el mejor sonido negro, vuelve una semana más con Jesús Sánchez. Novedades, listas y tus artistas favoritos en el programa semanal.



Después del increíble programa de la semana pasada, hoy miércoles te hemos preparado un programa con todos estos artistas que tienes a continuación.

Ne-Yo - Another Love Song



August Alsina - Don't Matter



T-Pain - "YOU DONT KNOW SHIT"



Yo Gotti, Mike WiLL Made-It - Rake It Up ft. Nicki Minaj



DJ Khaled - To the Max ft. Drake



Meek Mill - Whatever You Need (feat. Chris Brown and Ty Dolla $ign)



Dave - 100M's



J Hus - Did You See



Kranium - "Can't Believe" Ft. Ty Dolla $ign & WizKid