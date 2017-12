¿Es ‘Dreamer’ el nuevo pelotazo de Axwell^ Ingrosso?

A estas alturas Axwell ^ Ingrosso no necesita presentación. Dos de los DJs suecos más famosos del momento han vuelto a lanzar tema: ‘Dreamer’. Una canción que estrenamos en Máxima.FM hace un par de semanas y que ya suma casi 10 millones de reproducciones en Youtube.

Desde que se presentó el tema en el ADE 2016, ‘Dreamer’ se ha convertido en una de las canciones más esperadas del dúo sueco. Muchos han tachado a la canción de ser demasiado parecida a “MTYK”, pero si una fórmula funciona, ¿por qué tiene que cambiar?

Les guste o no, no hay duda de que los suecos tienen en un tema potente que promete hacernos bailar hasta que nos duelan los pies. Para ello han contado con la voz del canadiense Trevor Guthrie. Si no te suena su nombre, debería, pues ha estado nominado varias veces a los Grammy. Es la voz del temazo ‘This Is What it Feels Like’. ¿Aún no has escuhado ‘Dreamer’? ¡Dale al play!