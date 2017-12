Sound Of Legend o cómo sacar el mayor partido a Malta

Sound Of Lefend ha cogido el clásico dance de Nightcrawlers, ‘Push The Feeling On’, y lo ha hecho suyo. El Dj le ha metido sonidos más electrónicos, actualizando el tema de 1995. ¡Y no suena nada mal!

El artista, que protege su identidad con una máscara que nos recuerda a DeadPool, ha escogido Malta para rodar este vídeo. La isla se convierte en la principal protagonista de la historia, ¡y te van a entrar unas ganas locas de ir a visitarla!

Sound Of Legend y la guapísima modelo Jade Leboeuf recorren las calles de La Valeta, surcan el Mediterráneo en moto de agua y acuden a los mejores restaurantes de la isla. ¿Aún no has visto el vídeo completo? ¡Dale al play y disfruta!