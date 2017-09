A Different Way es la nueva canción de DJ Snake

Hace días que te hablamos de la impresionante actuación de DJ Snake en Francia, en la cima del Arc De Triomphe, con más 1.5 millones de espectadores por streaming.

Celebró su ascenso desde los suburbios al sur oeste de París hasta este lugar emblemático de la historia y cultura francesa y anunció grandes novedades, como su primera actuación en un estadio (24 febrero en Paris AccorHotels Arena).

A Different Way ya está disponible

En el show, el dj parisino, quiso anticipar cuál sería su próximo single ‘A Different Way‘, que ya está a la venta.

La canción cuenta con la colaboración de Esta canción cuenta con la colaboración Lauv, artista emergente norteamericano, y la composición del exitoso Ed Sheeran, además de contar con la participación de Steve Mac, Johnny McDaid, Ilsey Juber y Lindy Robbins.

¿Qué te parece lo nuevo de DJ Snake? ¡Dale al play y escucha A Different Way!

DJ Snake (AKA William Grigahcine) ha experimentado un increíble año, desde su álbum debut Encore lanzado en agosto de 2016.

Con este llegó al número 1 en el chart de dance de Billboard Top Dance/Electronic Albums y debutó en el top 10 en todo el mundo, incluyendo número 8 en Billboard Top 200 chart.

Su single ‘Let Me Love You‘ featuring Justin Bieber fue número 1 en MaximaFM, dentro de la lista oficial de la radio Maxima 51 Chart, y ha sido certificado 4 veces disco de platino. Desde entonces ha sumado 3.5 billones de streams contando también con sus exitosos hits ‘Turn Down For What’, ‘Get Low’, ‘You Know You Like It’, ‘Lean On’, y ‘Middle’.

Su nombre también ha estado en el line up de festivales como Ultra Miami, Tomorrowland, Lollapalooza Paris y Chicago o HARD Summer. Y por si fuera poco cerró el Coachella Outdoor Stage en abril. No cabe duda que estamos ante un DJ en pleno auge y ascenso dentro del panorama internacional de la música electrónica.