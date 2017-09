Maxima 51 Chart: Nº1 Abel Ramos >< Albert Neve – Flat Beat

¡Hola Family Chart! Esta semana #Máximo #N1 Abel Ramos >< Albert Neve – Flat Beat ¡enhorabuena!; el pasado domingo ya lo celebraron en Maxima Deejay. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y durante la week os espero en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!

Aquí tienes las entradas:

#N51 CamelPhat & Elderbrook - Cola.

#N46 Jose AM & Tom Boxer Ft. Emmaly Brown - Spaceship.

Los discos más votados, TOP 10:

#N10 Disciples - On my mind.

#N09 Lucas & Steve - Up till dawn (On the move).

#N08 Major Lazer - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo).

#N07 Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life.

#N06 Zedd & Alessia Cara - Stay (QUINTINO REMIX).

#N05 Cristian Marchi - Check Out Da Bass.

#N04 Eyes Of Providence - No Tomorrow.

#N03 Robin Schulz – OK (feat. James Blunt).

#N02 Axwell /\ Ingrosso - More Than You Know.

#N01 Abel Ramos >< Albert Neve - Flat Beat.