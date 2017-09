Alesso impaciente por pinchar su nuevo tema en Ultra Japón

El DJ y productor sueco Alesso tiene nuevo tema, Let Me Go, que se mostaba al mundo hace justo una semana.

El artista ha contado con los vocales de la actriz, cantante y modelo Hailee Steinfeld. Ella estuvo nominada a un Oscar por interpretar a Mattie Ross en la adaptación de True Grit de los hermanos Coen.

Alesso está impaciente por mostrar Let Me Go en Ultra Japón

El artista estará pinchando el sábado en mainstage de Ultra Japón este sábado, 16 de septiembre, codeándose con otros DJs Top como Steve Angello, Nicky Romero o Deorro.

Expresaba así, desde su cuenta oficial de instagram, su impaciencia por pinchar su nuevo track en el festival que recorre ciertas partes del mundo con mucho éxito y afluencia de asistentes. ¿Qué te parece lo nuevo de Alesso?