La música de Aminé y Gucci Mane en Funk & Show

El miércoles es el día de Funk & Show con Jesús Sánchez. En el programa de hoy con Aminé o Gucci Mane, entre otros artistas más que sonarán durante los 60 minutos del mejor sonido negro.

Funk & Show es exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”).

Dale al play y... ¡sumérgete! Si tienes ganas de más, aquí tienes una recopilación con todos los programas. A continuación tienes un adelanto de lo que podrás disfrutar hoy:

Torii Wolf - Free (Audio Only) ft. DJ Premier, Macklemore

DJ Kay Slay - Cold Summer Feat. Kendrick Lamar, Mac Miller, Kevin Gates & Rell

Don Zio P - Dunk On Yo Bitch



Frank Ocean - Provider

Gucci Mane - I Get The Bag feat. Migos



Beatnick & K Salaam ft Joell Ortiz "Never Follow"

Aminé - Spice Girl

Dizzy Wright - Flint to Vegas

N.O.R.E. - Uno Más feat. Pharrell Williams

Fabolous, Velous, Chris Brown - Flipmode