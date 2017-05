El spinner ya tiene aplicaciones y… ¡Las hemos probado!

El Spinner ya es un fenómeno de masas de 2017 y claro las aplicaciones para smartphone no han tardado en llegar. Durante la jornada de hoy hemos decidido probarlas en la redacción de Maxima.FM y la verdad, te avisamos, no le hemos encontrado demasiado el sentido. Después de probar el cacharrito físicamente, te aseguramos que es algo sencillo, no es nada del otro mundo, y que a ninguno nos ha enganchado. Pero por si tienes curiosidad por estas APPs, te somos muy claros, no creemos que ni que a los más fans de este nuevo aparato les interese rotarlo en versión digital. Aquí te dejamos unas capturas de las que hemos probado (ni si quiera es un top, porque todas son iguales) pero a priori si te recomendamos que si tienes curiosidad por esta moda, hazte con uno de verdad.

