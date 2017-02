Así ha cambiado Calvin Harris en 6 años

Calvin Harris es el artista sobre el que ponemos hoy la lupa. Conocemos su evolución como DJ, pero queremos enseñarte cómo ha cambiado con el tiempo, mientras fabricaba éxitos que hemos ido pinchando en la emisora del puro dance, MaximaFM, en 6 años.

Nacido en Dumfries (Escocia), y con 32 años recién cumplidos (el 17 de enero), Adam Richard Wiles (su nombre de pila), es todo un 4×4. DJ y productor, pero también cantante (el último track al que puso su voz fue a My Way) y modelo. Este año se quedó en el puesto 14 del Top 100 de DJs. Ha estado en el punto de mira de la prensa no solo por su faceta artística, sino por su relación con su ex, Taylor Swift o la actriz Eiza González.

No te pierdas la fotogalería con las mejores fotos del escocés y, si eres de lo más curioso, echa un vistazo a cómo cambió David Guetta y sus colegas en 6 años.

