Avicii: “Mi propósito del año es hacer el maldito mejor álbum de mi carrera”

Este nuevo año pinta muy bien. Tras la mala noticia de 2016 sobre la retirada de las cabinas de Avicii, el sueco ha confirmado a través de su instagram una noticia que se ha convertido en la mejor de lo que va de año…. ¡su nuevo álbum!

HAPPY NEW YEAR! 2016 was a rough year for many of us but tonight we get a fresh new start. My new year’s resolution is to make the best damn album of my career.

¡FELIZ AÑO NUEVO! 2016 fue un año difícil para muchos de nosotros pero esta noche tenemos un nuevo comienzo. Mi propósito de año nuevo es hacer el maldito mejor álbum de mi carrera.