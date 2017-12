Becky G, la artista de las mil caras: del dance al reggaetón, pasando por el rap

No hay duda de que este es el año de Becky G. La cantante ha saltado a la fama internacional gracias a su éxito ‘Mayores’. La polémica creada alrededor del tema por la frase “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca”, no ha hecho más que incrementar su popularidad. ¡Si hasta TVE cambió la letra de la canción cuando actuó en Operación Triunfo! Pero ya sabéis, lo prohibido vende.

Pero Becky G no es solo una de las pocas chicas que se atreve con el reggaetón, un mundo liderado por hombres. También triunfa en nuestra lista 51 Chart. Junto Kideko y Tinie Tempah, esta artista californiana de descendencia mexicana está en el puesto 20 con Dum Dum.

Para Becky no es nada nuevo triunfar en la industria de la música. La cantante ya sabe lo que es tener un éxito. Su single ‘Shower’ fue todo un éxito en 2014. Un tema muy pop, más propio de la chica de 17 años que era por aquel entonces.

A cantar reggaetón, dance y pop, tenéis que sumarle el rap. Porque los comienzos de Becky fueron rapeando. De hecho, uno de sus primeros temas se llamaba ‘Becky From The Block’. Con 15 años, la artista se prensentaba rapeando y nos advertía que no iba a parar hasta que lléguese a la cima, ¡y todo parece que lo va a lograr!

Vamos, que Becky se atreve con todo tipo de géneros. Ella solo tiene que ponerse.

Más allá de la música

Pero la californiana no solo canta. Es más, lo mismo la has visto en alguna serie de televisión. Becky G tuvo un papel secundario en la exitosa serie de Fox, Empire.

Además, la artista también sabe lo que es participar en una gran producción y es que fue una de las protagonistas de la última adaptación de Power Rangers. ¡Casi nada!

Aunque este año hayamos escuchado por primera vez hablar de Becky G, todo augura a que solo va a ser el primero de muchos. Y es que esta artista puede con todos los géneros musicales que existen y si le va mal en uno, siempre podrá cambiar a otro.