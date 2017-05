Bruno Mars, Big Boi, Kid Ink… ¡Tus artistas favoritos del sonido negro en Funk & Show!

Ya tenemos una nueva entrega de Funk & Show, con Jesús Sánchez, y vuelve con lo mejor del sonido negro durante una hora de radioshow. En el programa de hoy tendremos la música de Bruno Mars o Big Boi, aunque no serán los únicos artistas que te flipan y que sonarán. Déjate llevar, ¡Dale al play!

Cada miércoles recuerda que tienes una cita con un nuevo programa de FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si ya has escuchado el de esta semana, y necesitas más Funk & Show, aquí tienes una recopilación de programas anteriores.

DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

The Dream feat. Usher - Forget about her

Ski Mask the Slump God - BabyWipe

Damian Marley ft. Stephen Marley - Medication

Mook - To The Dome



Bruno Mars - That's What I Like (Gucci Mane Remix)



Logic - Black SpiderMan ft. Damian Lemar Hudson



Big Boi - Kill Jill ft. Killer Mike, Jeezy



Kid Ink - Lottery



Khalid - Let's Go (Remix)] ft. GoldLink