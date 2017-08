Chris Brown o Calvin Harris incluidos en Funk & Show

Cada semana repasamos el mejor sonido negro en FUNK & SHOW, con Jesús Sánchez, exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”).

Dale al play y... ¡sumérgete! Si tienes ganas de más, aquí tienes una recopilación con todos los programas. En el show de hoy podrás escuchar a Calvin Harris o Chris Brown... entre otros.

Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol. 1 (repaso al álbum)



Calvin Harris - Feels (Official Video) ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean



Chris Brown - Questions



PnB Rock - No Time



Tyler, The Creator - See You Again