Clean Bandit & Zara Larsson, Martin Garrix & Brooks y Basada protagonizan Maxima 51 Play

Una semana más aquí tienes tu ración de nuevo musicote. Esta semana, Arturo Grao se multiplica por 3 para traerte los vídeos con las últimas novedades de MaximaFM. Descubre el videoclip de lo nuevo de Clean Bandit junto a Zara Larsson, disfruta de la revisión que ha hecho Basada del Get Get Down y flipa con la nueva colaboración de Martin Garrix junto a Brooks en Byte.

Además, revisa como ha quedado el top 3 de esta semana en la que Martin Garrix vuelve a a ser el número 1 del mundo y de Maxima Fm junto a Dua Lipa desde Scared To Be Lonely.