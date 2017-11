6 consejos para triunfar como DJ según Martin Garrix

Martin Garrix, ha dado 6 consejos para triunfar como DJ. Todo aquel que quiera dedicarse a pinchar, y poder vivir de ello, debe tener en cuenta esto de lo que habla el pequeño Garrix, que cómo sabes ha conseguido ser el DJ N1 del mundo en 2 ocasiones consecutivas. La última este año, según marca el ranking del Top 100 DJS DJ.

Hace unos días estuvo charlando en el Huffington Post y desvela cosas realmente interesantes.

El universo del DJ mueve millones de euros por todo el mundo. No solamente es importante la sesión del momento. Influyen muchos más factores como: la familia, un equipo de personas con las que conectes especialmente y hasta la soledad.

1. No vayas con el objetivo de ser el DJ número 1 del mundo, porque probablemente no lo conseguirás.

“Comenzó como un hobby, yo haciendo música en mi habitación, ni siquiera tenía la intención de convertirlo en un negocio. Luego comencé a lanzar mi música, la gente comenzó a involucrarse, y entonces necesitaba un manager, alguien que: me ayudara, me guiara por la dirección correcta y manejara todas las cosas de negocios por mí”.

2. Rodéate de un increíble equipo de personas

“No creé el equipo correcto en el primer mes. Me llevó cinco años encontrar a las personas adecuadas y recogerlas. Era muy joven cuando entré en esta industria”.

3. La participación y el apoyo de tu familia es realmente importante para llevar una vida normal

“Mis padres están muy involucrados con mi agenda y con las giras. Me encanta hacer shows; si dependiera de mí, haría 300 espectáculos al año, pero mi familia y mi equipo me mirarían y me dirían: ‘Eso es demasiado duro’. Ahora tengo todo un equipo, centrándome en el lado de la reserva, y en todos los viajes. Creo que tenemos 20 personas solo en el lado de la reserva”.

4. Solo trabaja con personas con las que tengas una conexión especial.

“No puedo trabajar con alguien si no me conecto con él. Lo que siento es que todo el equipo está lleno de personas buenas, divertidas y con buena energía; aman lo que hacen y tienen un gran talento”.

5. La comunicación y la retroalimentación honesta son cruciales

“Tenemos una llamada semanal, aproximadamente de una a dos horas, dependiendo de cuánto tengamos que discutir. Les cuento lo que siento, lo que pienso, y me dan el feedback sobre todas las cosas que están pasando y sobre lo que han estado trabajando. Yo pienso, ‘este show fue increíble, pero podría ser mejor’. Siento que aprendemos de todo lo que hacemos. Cada vez que actúo, grabamos todo el show y luego con el equipo nos sentamos y tomamos nota del tipo: ‘espera, esto está mal’ o ‘la luz debe ser verde y está morada debería estar allí’ o ‘los visuales no iban a tiempo’, y así sucesivamente”.

6. La soledad puede ser el peor enemigo de un artista en plena gira

“La gira más solitaria en la que he estado fue en mis inicios, no tenía presupuesto para llevar a gente conmigo”, cuenta el DJ. Además añade que “mi teléfono me permite conectarme con mi casa. Ahora aforturnadamente, no recuerdo la última vez que me sentí solo, porque llevo conmigo a mis amigos y familia de la infancia. Todos ellos hacen que viajar sea un poco más normal”.