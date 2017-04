Desde hoy y durante dos semanas, tienes la oportunidad de conseguir una Máquina Arcade Recreativa gracias al recopilatorio Musicote Vol 2 By Jose AM de Blanco y Negro Music. Si quieres una, sólo tienes que escuchar el morning show más musical de la radio, Mucho Max, de 6 a 10h (una hora antes en Canarias) con Jose AM. Escuchando cada mañana el programa sabrás cómo poder participar en el concurso. ¡Mucha suerte maxdrugadores!