¿Crees que tu hijo sabría jugar a una Game Boy como tú?

Una pregunta que puede que no te hayas planteado hasta la fecha, es si tu hijo o hija pequeña tendría la misma destreza que tú con una Game Boy, el dispositivo de entretenimiento que tantas alegrías nos ha dado y tanto estrés nos ha quitado a lo largo de nuestra vida.

Con la llegada de la era táctil a los dispositivos móviles y tablets, los más pequeños parece que pueden no llegar a entender muy bien el funcionamiento de la videoconsola portátil lanzada al mercado en 1989.





Game Boy fue todo un éxito mundial

La consola comercializada por Nintendo fue todo un éxito para la compañía japonesa, tanto es así que se convirtió en la tercera videoconsola más vendida del mundo.

¿Quién no ha probado una alguna vez? Te gusten a o no los videojuegos, seguro que en alguna ocasión te has atrevido con alguno de sus cartuchos de juegos.

Si tienes algún ‘peque’ en casa, ¡prueba a ver cuál es su reacción!