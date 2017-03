Crónica de Ultra Music Festival Miami 2017

Cierre Major Lazer

Mainstage Ultra

DJ Nano Ultra Mainstage

Steve Aoki Ultra

Above & Beyond Ultra

Above & Beyond Ultra

Afrojack Ultra

Axwell & Ingrsso Ultra

Axwell & Ingrosso Ultra

Showtek Ultra

Axwell & Ingrosso

Sander van Doorn purple haze asot

Axwell & Ingrosso Ultra

Major Lazer Ultra

Above & Beyond Ultra

Showtek Ultra

DJ Snake Ultra

Showtek Ultra

Major Lazer Ultra

Alan Walker

Afrojack Ultra

Alan walker Ultra

Hardwell Ultra

Dj Snake Ultra

Steve Aoki Ultra

Dash Berlin Ultra

Laidback Luke

Alan Walker Ultra

Showtek Ultra

Dash Berlin Ultra

Dash Berlin Ultra

Steve Aoki Ultra

Dash Berlin Ultra

Steve Aoki Ultra

Steve Aoki Ultra

Fedde Le Grand Ultra

Cierre UMF 2017

David Gravell sot

Above & Beyond Ultra

Zedd Ultra

Afrojack Ultra

Above & Beyond Ultra

Armin Van Buure ASOT Ultra

Entrada Ultra

Armin van buuren ASOT stage Ultra

Axwell & Ingrsso Ultra

Armin van Buuren ASOT Ultra

ASOT Stage Armin cierre

Above & beyond Logo Ultra

Entrada Ultra 2

Zedd Ultra

Alan Walker Ultra

Alan Walker Ultra

Showtek logo Ultra

Showtek Ultra

Hardwell Ultra

Laidback Luke Ultra

Showtek Ultra

Live Stage Ultra

Galantis Ultra

Aly & Fila

Steve Aoki Logo Ultra

Armin van Buuren ASOT Stage

Cierre UMF 2017

Axwell & Ingrosso Ultra Cierre

Martin Solveig Ultra

Sam Feldt Ultra

El pasado fin de semana se celebró Ultra Music Festival Miami 2017 y lo retransmitimos por todas las emisoras de MaximaFM, APP y streaming. Fue una pasada de festival y hoy hemos querido mostrarte en imágenes algunos de los grandes momentos de Ultra, así como una crónica que detalla día a día lo vivido.

Viernes 24 de marzo @ Ultra



Conectamos a las 00h (hora peninsular) con Tchami. Detrás comenzó Armin van Buuren que hizo una de las mejores sesiones de la noche, muy en su línea más ‘mainstream’. Arrancó con un nuevo track y pinchó el nuevo remix de The Chainsmokers o ‘Dominator’.

Poco después llegaría el momento de Alesso, que recibió críticas y alabanzas a partes iguales. Sorprendió por alejarse totalmente de su estilo melódico que le caracteriza y hacer una sesión basada mayoritariamente en trap, bass house, future bass y algo de progressive house.

Martin Garrix tiró de mezclas sencillas y tracks potentes, aprovechando la ocasión para presentar varias canciones nuevas, así como el que será su próximo single ‘Chinatown’.

Cerraron la noche de retransmisión los Major Lazer que hicieron con diferencia la sesión más comentada y dinámica de todo el fin de semana. Ellos fueron los primeros en poner ‘La Gasolina’ de Daddy Yankee. No serían los únicos, ya que Afrojack el sábado y Hardwell el domingo, se atrevieron con ella.

Sábado 25 de marzo @ Ultra

Conectamos con Tiësto, del que pudimos disfrutar de principio a fin. Pese a que en la entrevista previa anunció que solo pondría música de los 2 últimos años, evitando temas clásicos, cambió su set sobre la marcha y nos ofreció ‘Infinity’ (Guru Josh Project) o sus producciones tranceras ‘Just Be’ y ‘Traffic’. Fue fiel en lo que respecta al estreno y presentación de 4 temas, 2 producciones propias y 2 colaboraciones nuevas.

Tomaron el relevo Above & Beyond, a los que parece que la lluvia les persigue, porque cada vez que pinchan en el ‘Main Stage’ de Ultra les cae un chaparrón durante su show. Por suerte no tuvieron que actuar de espaldas al público (como ocurrió hace 2 años cuando usaron una cabina de dj secundaria resguardada del agua) y disfrutamos de un set lleno de trance y temas emotivos. No faltaron sus clásicos ‘Another Chance’, ‘Sun & Moon’ o ‘Blue Sky Action’. MaximaFM fue la única emisora que vivió el set de principio a fin, algo que revolucionó y maravilló a nuestros oyentes.

Posterior fue la actuación del holandés Afrojack. Un set muy potente en el que presentó algún que otro disco nuevo, así como varios edits que según él mismo: “se ha había preparado durante semanas para la ocasión”. Se guardó su nuevo tema con David Guetta, dejando al francés presentarlo en su sesión del domingo.

El final de la noche fue sin duda un tributo a la desaparecida Swedish House Mafia, en la que 2 de sus 3 excomponentes, Axwell /\ Ingrosso, hicieron auténticas maravillas con sus producciones más conocidas. No faltó su nuevo single ‘I Love You’ al final del show. Como ‘bonus track’ presentaron su nuevo tema, que será el single que lanzarán al mercado. Una actuación cuidada al detalle: proyecciones espectaculares, pirotecnia y animación que dejó al público maravillado.

Domingo 26 de marzo @ Ultra

El tercer y último día prometía estar protagonizado por el sonido trance. Marcado por el regreso de 3 formaciones: Sander van Doorn como Purple Phaze, Arty como Alpha 9 y W&W estrenando su nuevo ‘aka’ NWYR (New Year).

Comenzamos la noche en la 'Megastructure' que acogía el ASOT Stage, con Sander Van Doorn bajo el aka Purple Phaze, y que nos sorprendió empezando con una sesión techno, haciendo una gran transición al trance, estilo predominante del escenario. Le sucedió Arty bajo el ‘aka’ de Alpha 9, del que disfrutamos media sesión, toda ella presenta por su anfitrión, Armin Van Buuren que volvió a mostrar sus grandes dotes como locutor.

Posteriormente fuimos al Main Stage para ver cómo se las gastaban los Showtek. Se llevaron a su ya inseparable vocalista Sonny Wilson. Ellos tampoco desaprovecharon la oportunidad y presentaron nueva música, así como su nuevo single.

Pudimos disfrutar de parte de las sesiones del dúo israelí Vini Vici con su Psy-Trance, Fedde Le Grand con una gran performance en el Main Stage, los egipcios Aly & Fila a los que sucedió Andrew Rayel en el ASOT Stage y tras ellos pasamos a la sesión completa de Galantis. Los suecos, amantes de los gatos, no dudaron en poner todos sus éxitos combinados con sonidos potentes y con una percusión tocada en directo durante el set.

A mitad de la noche llegó una de las actuaciones más esperadas del día, la de Hardwell. Anunció que continuaría como ‘el hombre de las IDs’ y así fue. Hizo un set en el que prácticamente todo lo que sonó, salvo marcadas excepciones, fue música nueva y edits propios que veían la luz por primera vez en ese escenario. Por todos es sabido que Hardwell tiene un especial cariño a este festival, siempre ha pinchado en el Main Stage desde 2012 (cuando lo pisó por primera vez). La sesión acabó con el estreno de su nuevo single, un track que recordó al ‘drop’ del ‘Something Just Like This’ de Coldplay & The Chainsmokers. Sonidos muy future bass con los que Hardwell demostró que sigue arriesgando y alejándose del big room en sus nuevos trabajos.

Al finalizar el holandés no nos pudimos relajar, ¡contamos al ASOT Stage para ver el ‘nacimiento’ de NWYR! Willem & Wardt (W&W) volvian a sus orígenes pinchando trance music. Vivimos gran parte de su set pero nos resultaba imposible no acercarnos por el Main Stage a curiosear qué estaba haciendo Zedd. Allí nos encontramos una sorpresa enorme, un set muy comercial, en su línea, y con el que todos los asistentes al festival quedaron encantados. Nuestros oyentes también, ya que muchos de ellos pidieron escuchar la sesión de Zedd.

Otra de las sorpresas de la noche llegó cuando pinchaban a la vez David Guetta y Armin Van Buuren. Ante semejante dilema, dimos a elegir en las redes sociales de MaximaFM qué queríais escuchar. SEl resultado fue escuchar la sesión de Armin, por lo que conectamos con el ASOT Stage de nuevo viviendo la 1ª hora del set del 5 veces N1 en el Top 100 DJs. ¡Dejó encantado a todos sus seguidores!

El final de la noche, como suele ser tradición, lo acabamos en el Main Stage. Allí nos esperaba DJ Snake, muy motivado, tirando de todos sus grandes éxitos como ‘Let Me Love You’, así como los más duros: ‘Propaganda’ o su tema con Yellow Claw ‘Ocho Cinco’. El final de su sesión y del festival tuvo como protagonista un show lleno de luces, fuegos artificiales y de fondo el tema ‘Middle’ que todo el mundo cantó.

Hemos vivido una edición de Ultra de lo más emotiva. ¡Queremos agradecerte la interacción por redes sociales! Una vez más hicisteis un Trending Topic en Twitter con el hashtag #UMFMaximaFM. Por supuesto agradecer al maestro de ceremonias Germán Pascual su dedicación para contarnos todo lo que iba sucediendo en el festival y a Katia Iricibar por enviarnos muchas de las fotografías y vídeos tomados en primera persona. Ultra Music Festival 2018 ya está anunciado par Miami los días 23, 24 y 25 de marzo, será el 20º aniversario, y será todo un honor volver a ofreceros las sesiones por la emisora dance del país, MaximaFM. ¡Hasta el año que viene Ultra!