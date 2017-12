David Guetta Robin Schulz y Subshock and Evangelos en el VIP, Hola familia, cerramos semana en Maxima 51 VIP con cuatro artistas de Warner Music Spain. No te pierdas sus sesiones, te van a sorprender mucho. Te dejo algunos vídeos de su paso por Maxima 51 Chart… ¡Os esperamos en el último programa de 2017! Feliz Año Nuevo familia Maxima & Vippers.

David Guetta & Afrojack ft Charli XCX & French Montana – Dirty Sexy Money (Official Video).

David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis – Would I Lie To You (Lyric Video).

David Guetta ft. Zara Larsson – This One’s For You.

David Guetta – Bang My Head (Official Video) feat Sia & Fetty Wap.

Robin Schulz & David Guetta Ft. Cheat Codes – Shed a light.

Robin Schulz – Ok (feat. James Blunt).

Robin Schulz & Hugel – I Believe I´m Fine.

Robin Schulz – Sugar (feat. Francesco Yates).

Subshock & Evangelos X Thomas Augusto – Fire.

Subshock & Evangelos – All Right.