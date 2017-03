David Guetta sorprende con ‘Light My Body Up’ ¡Su nuevo tema!

El DJ que más números 1 ha tenido en MaximaFM, David Guetta, nos ha sorprendido con ‘Light My Body Up’ su nuevo tema en el que han colaborado Nicki Minaj y Lil Wayne.

Con este nuevo track hemos podido ver que el francés ha abandonado, un poco más, con un tema que se acerca al rap. Un tema diferente, pero con dos artistas con los que ya había colaborado en el pasado. Junto a Nicki Minaj tiene Hey Mama, Turn Me On o Where Them Girls At. Con Lil Wayne lanzaba en 2011 I Can Only Imagine, proyecto que tampoco se quiso perder Chris Brown. A ver qué te parece, ¡dale al play!