Descubre los videos más virales de la red con Mucho Max

¿Quién no ha recibido un vídeo reenviado por un tercero que a su vez lo ha recibido por otra persona? A esto es lo que se llama un vídeo viral. Un adjetivo que le da el valor de “que se propaga como si fuera un virus”. Esta semana Jose AM y Charlie Jiménez han sacado, de sus teléfonos y correos electrónicos, los vídeos más virales de internet. Te presentamos “Lo Max Viral”, una recopilación que no tiene desperdicio alguno. Cuando recibas uno de ellos en tu móvil solo te pedimos que te acuerdes de que fuimos los primeros en mostrártelos.