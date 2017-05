DJ Snake desaparece de Instagram, Twitter y cancela una actuación

Dj Snake, que recientemente ha sacado una colaboración con Yellow Claw y la puedes votar en nuestra lista, se ha dado de baja en Instagram y Twitter, dos de las redes sociales más potentes. Sin embargo, mientras escribimos estas líneas, su Facebook sigue vivo. ¿Qué habrá ocurrido para tomar una decisión tan drástica?

Se barajan varias teorías al respecto. Por una parte algunos apuntan a que el francés, que ha cancelado su set en el Hangout Festival, quiere tomar un respiro. Otra teoría, un poco más retorcida, es que tiene tiene varias colaboraciones a punto de salir y podría ser una estrategia de marketing. Por último, aunque menos coherente, puede ser que ambas plataformas le hayan suspendido las cuentas. En todo caso, desde MaximaFM queremos que vuelva y nos mantenga bien informados de sus próximos movimientos.

Set Time Update: @djsnake has unfortunately cancelled. @lilyachty will take the stage at 4:45pm at Surf Stage. pic.twitter.com/uPx9rvIADO

— Hangout Music Fest (@Hangoutfest) 21 de mayo de 2017