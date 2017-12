¡Hola family! Don Diablo en Maxima 51 VIP. Este viernes bailaremos con la VIP Sessions de un artista que pertenece a nuestra familia Maxima y al staff de productores de Warner Music Spain; cuenta con varios Nº1 en Maxima 51 Chart donde actualmente gira con ‘Dont´t let go’ junto a Holly Winter, y en el VIP con ‘Take her place’ Ft. Arizona. Acaba de salir su último track: Don Diablo – You Can’t Change Me. A continuación te dejo sus últimos trabajos, video set,… gracias por estar ahí, os esperamos para abrir el Weekend de Maxima FM.

Don Diablo – Don’t Let Go ft. Holly Winter.

Don Diablo ft. A R I Z O N A – Take Her Place (Don Diablo’s VIP Mix).

Don Diablo – You Can’t Change Me.

Los Nº1 de Don Diablo en Maxima 51 Chart:

Tiësto & Don Diablo Ft. Thomas Troelsen – Chemicals.

Don Diablo & Marnik – Children of a miracle (MXMVol18).

Don Diablo Live At Tomorrowland 2017.