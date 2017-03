Dreambeach confirma su alianza con elrow para su edición 2017

Un año más el festival almeriense Dreambeach contará con elrow como plato fuerte para una de las jornadas de esta edición, en la que el festival cumple su quinto aniversario. Conocido internacionalmente, elrow continúa su presencia después del éxito del pasado año, en el que clausuró Dreambeach 2016. Este 2017 el espectáculo está garantizado ya que será el punto y final de la fiesta para este año en Villaricos (del 10 al 15 de agosto).

Una fusión más que perfecta, entre el sonido underground junto a los increíbles decorados, performance inverosímiles, personajes estrambóticos… que se suma al line up de Dreambeach 2017. Los creativos de elrow ya están trabajando en cómo llevar toda su magia y hacer una de las producciones más grandes que han preparado hasta la fecha con un show de más de doce horas de música, animación y teatro callejero. Presumiblemente será en el escenario principal del festival (con capacidad para 30.000 personas), el cual se llenará de juguetes hinchables, confeti y un sinfín de animadores.

Desde 2015, la marca ha estado presente en los cinco continentes y ha celebrado más de 150 shows en 30 países diferentes, recorriendo destinos tan variados como: Nueva York, Miami, Dubái o El Cairo. Cuenta además, con residencia fija en Ibiza, Madrid, Barcelona, Londres o Ámsterdam.

Dreambeach ya ha confirmado en su line up, todavía sin cerrar, artistas top de la talla de Pendulum Returns (exclusivo en Dreambeach), David Guetta, Don Diablo, Loco Dice, Joris Voorn, Carl Cox, Matador, Nicky Romero, Marco Carola, Oliver Heldens, Dillon Francis... elrow se une desde hoy mismo a la programación de los mejores cinco días del mes de agosto en el Mediterraneo.

Seguimos contando los días desde MaximaFM para que llegue Dreambeach Villaricos, ya que somos la emisora oficial del festival. Desde Maxima.fm te contaremos los nuevos avances de cartel, que como puedes comprobar más abajo promete ser el más ambicioso de su historia. Como aperitivo echa un vistazo a la playlist “51 Chart by Dreambeach“.

AUDIOTRICZ – BARELY ALIVE – BRENNAN HEART -BORGEOUS – CODE BLACK – CRITICAL SOUNDSYSTEM feat KASRA & EMPEROR – CUARTERO – DAVID GUETTA – DELTA HEAVY – DILLON FRANCIS – DON DIABLO – FERNANDA MARTINS – FLUG – HIGH CONTRAST – HORACIO CRUZ – HOT SINCE 82 – JORIS VOORN – JOSEPH CAPRIATI – LA MALA RODRIGUEZ – LADY STARLIGHT – LOCO DICE – NEONLIGHT- NO DOLLS (Candy Cox vs Daniela Haverbeck) – NOISECONTROLLERS – PAULA CAZENAVE – SANDER VAN DOORN – SETH TROXLER – SPARTAQUE – SUB FOCUS – SVETEC – YVES V y JOSEVI – ANDY C – ANGERFIST – ANNA – BORGORE – CARL COX – CHASE & STATUS (Dj Set & Rage) – FERRY CORSTEN – GONÇALO – JULIAN JEWEIL – NERVO – MAYA JANE COLES – MARCO CAROLA – MARSHMELLO – MATADOR (Live) – MOLLIE COLLINS – NETSKY (Dj) – NICKY ROMERO – NOISIA “OUTER EDGES” – OLIVER HELDENS – PACO OSUNA – POPOF – PROJECT ONE (Live) – RADICAL REDEMPTION – REZZ – SURGEON – TCHAMI – QUINTINO – WILKINSON (Live) – W&W