El dúo Third Party: “El sentimiento de ver al público cantando tus canciones es insuperable”

Hemos estado charlando con uno de los dúos más activos del panorama progressive house, Third Party, formado por los británicos Jonnie Macarie y Harry Bass. Su primer track en MaximaFM llegó gracias a su colaboración con Martin Garrix en el tema “Lions In The Wild”, y estarán en este verano actuando en el festival del verano en Madrid ‘A Summer Story‘. Nos han hablado de su evento “The Stage” o de su tema “Have No Fear” y el tiempo que dedicaron para hacerlo. Echa un vistazo a esta entrevista y no olvides votar su tema “Live Forever” en la lista dance de referencia, Maxima 51 Chart

Acabáis de sacar vuestro álbum debut ‘Hope’ (esperanza). ¿Podríais contarnos por qué elegisteis un nombre tan optimista?

Nos vinimos arriba con el título ‘Hope’ en cuanto sentimos que representaba el mensaje del álbum al completo. Queremos que la gente que escuche el álbum se inspire de la misma forma que a nosotros nos inspiró la música que escuchamos cuando crecimos. También desde un nivel más humano, la música tiene el poder de crear esperanza en la gente en cualquier aspecto de sus vidas, así que si alguna de las canciones puede motivar/inspirar/ayudar a alguien de alguna forma sentiremos que habrá valido la pena.

Habéis trabajado en la música durante muchos años, ¿qué es lo que más os gusta cuando pincháis?

Sin duda la reacción de la gente, el sentimiento de ver al público bailando y cantando tus canciones es insuperable.

¿Cuál de vuestras canciones recomendaríais a alguien que nunca os ha escuchado?

Nosotros recomendaríamos “Have No Fear”, que es posiblemente nuestro tema favorito del álbum y representa el auténtico sonido “Third Party”.

¿Cuánto tiempo os llevó hacer este tema?

Tuvimos el vocal en 18 meses aproximadamente pero el tema solo nos llevó terminarlo 3 o 4 meses desde que lo empezamos.

¿Tenéis algún “ritual” especial antes de pinchar?

No tenemos ningún ritual en especial, si acaso comer bien y tratar de no beber demasiado.

El Tour “Hope” es largo y pasaréis muchos días lejos de casa… ¿Qué es lo que más echáis de menos?

Normalmente una buena taza de té, ¡nunca encontramos una buena taza de té en el extranjero!



Recientemente habéis organizado vuestro evento “The Stage”. ¿Qué fue lo más especial de este show para vosotros y podremos esperar algún otro similar pronto?

Fue un show muy especial. Pasamos mucho tiempo trabajando en esto y todo el esfuerzo al final se vio recompensado. Las 3 pantallas y las luces eran alucinantes sobre todo por la noche, además con aforo completo y en una de nuestras ciudades favoritas; la atmósfera fue increíble.

Para nosotros este show ha sido un punto de partida y nos morimos de ganas de llevar este concepto por todo el mundo, así que permanece atento a este espacio para conocer nuestro próximo evento!