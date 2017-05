El single perdido de Justin Bieber y Diplo

¿Estamos ante una genialidad del marketing? Una de las colaboraciones más espectaculares del año ha sido borrada. Justin Bieber, Young Thug y Rich de Kid, comandados por Diplo, publicaron el single ‘Bankroll’ hace unos días y tan sólo duro 24 horas en la red. El aluvión de críticas no tardó en llegar por parte de algunos fans, que hasta pedían a gritos un videoclip a la altura de la colaboración. Pocas horas estuvo visible en internet y desde entonces ninguno de los participantes ha hecho declaraciones al respecto. Todo parece indicar a que ‘Bankroll’ será una de las colaboraciones del nuevo álbum de Major Lazer.

‘Bank Roll’ by Rich The Kid, Young Thug, Justin Bieber & Diplo will be released TODAY! #BANKROLL pic.twitter.com/KYKh6ueX34

