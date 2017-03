El sonido remember de La Resistencia aterrizará en Dreambeach 2017

La fiesta remember por excelencia de Fabrik, La Resistencia, será más grande que nunca gracias a Dreambeach Villaricos 2017. Un nuevo estilo que llega al festival de Almería con toda su fuerza desde el la discoteca Fabrik de Madrid, donde se lleva celebrando desde 2013. Un viaje musical a los inicios del dance, dónde los clásicos de este género de música no faltan. Ese sea probablemente el secreto que ha hecho que La Residencia se haya convertido en la fiesta remember de referencia en todo el país. No podía perderse el quinto cumpleaños de Dreambeach el próximo mes de agosto.

La Resistencia llega a Dreambeach con el que será uno de sus line ups más ambiciosos. Para este gran día han prometido las sesiones de los reyes del eurodance español Sensity World, de la cabeza visible de La Resistencia Raul Ortiz, las actuaciones de Ian Van Dahl o La Luna, el músico y productor figura clave de los 90 Chimo Bayo, Spanic, Paco Pil, Dj Chumi y Rafa XL, harán que esta gran fiesta se pueda vivir en Dreambeach de una forma única y especial.

Dreambeach ya ha confirmado en su line up, todavía sin cerrar, artistas de la talla de Pendulum Returns (exclusivo en Dreambeach), David Guetta, Don Diablo, Loco Dice, Joris Voorn, Carl Cox, Matador, Nicky Romero, Marco Carola, Oliver Heldens, Dillon Francis... Y áreas como la de elrow o La Resistencia que se une desde hoy mismo a la programación de los mejores cinco días del mes de agosto en el Mediterraneo.

Seguimos contando los días desde MaximaFM para que llegue Dreambeach Villaricos, ya que somos la emisora oficial del festival. Desde Maxima.fm te contaremos los nuevos avances de cartel, que como puedes comprobar más abajo promete ser el más ambicioso de su historia. Como aperitivo echa un vistazo a la playlist “51 Chart by Dreambeach“.

AUDIOTRICZ – BARELY ALIVE – BRENNAN HEART -BORGEOUS – CODE BLACK – CRITICAL SOUNDSYSTEM feat KASRA & EMPEROR – CUARTERO – DAVID GUETTA – DELTA HEAVY – DILLON FRANCIS – DON DIABLO – FERNANDA MARTINS – FLUG – HIGH CONTRAST – HORACIO CRUZ – HOT SINCE 82 – JORIS VOORN – JOSEPH CAPRIATI – LA MALA RODRIGUEZ – LADY STARLIGHT – LOCO DICE – NEONLIGHT- NO DOLLS (Candy Cox vs Daniela Haverbeck) – NOISECONTROLLERS – PAULA CAZENAVE – SANDER VAN DOORN – SETH TROXLER – SPARTAQUE – SUB FOCUS – SVETEC – YVES V y JOSEVI – ANDY C – ANGERFIST – ANNA – BORGORE – CARL COX – CHASE & STATUS (Dj Set & Rage) – FERRY CORSTEN – GONÇALO – JULIAN JEWEIL – NERVO – MAYA JANE COLES – MARCO CAROLA – MARSHMELLO – MATADOR (Live) – MOLLIE COLLINS – NETSKY (Dj) – NICKY ROMERO – NOISIA “OUTER EDGES” – OLIVER HELDENS – PACO OSUNA – POPOF – PROJECT ONE (Live) – RADICAL REDEMPTION – REZZ – SURGEON – TCHAMI – QUINTINO – WILKINSON (Live) – W&W