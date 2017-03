Entrevistamos a Inna y nos desvela una “nueva canción en español”, ¿para verano?

Inna

La nueva canción de Inna se llama “Gimme Gimme“, la conoces de sobra ya que lleva acompañándote en MaximaFM desde hace 4 semanas y es el actual número 29 de nuestra lista oficial, Maxima 51 Chart. Para algunos Inna es sinónimo de verano, ya que ha conseguido que canciones como Hot o Cola Song se conviertan en la canción más escuchada de esa estación del año. Los compañeros de Los 40 contaban hace unos días que ya se ha probado los bañadores de 2017. La hemos podido ver por Madrid, y en MaximaFM hemos podido charlar con ella, nos ha concedido esta entrevista para todos sus fans. Te aseguramos que… ¡es muy simpática!

Todas tus letras son muy pegadizas y tú misma eres quien las compone, la de “Gimme Gimme” es muy picante, ¿cómo te consideras en el amor, muy apasionada o te gusta ir poco a poco?

¡Gracias! ¡No esperaba que “Gimme Gimme” fuera tan loca! En realidad tiene más de 18 millones de reproducciones en YouTube.

¡Me alegra que mis fans sean tan solidarios!

Soy muy pasional y apasionada en todas las cosas que hago.

Tantas visitas en Youtube nos deja alucinados. ¿Esperabas ese éxito?

No esperaba este éxito, honestamente. Trato de ser realista, no importa cuánto me gustan las canciones que lanzo.

Pero realmente esperaba que “Gimme Gimme” fuera apreciado por mis fans porque suena diferente a mis otros lanzamientos.

Hasta ahora tu relación con el cine ha sido poner bandas sonoras a películas, “Spy”, “Pitch Perfect 2”, “Young and Hungry”. ¿Alguna vez te ha picado el gusanillo de la interpretación?

Estoy feliz de que mi música esté en la banda sonora de algunas buenas películas como “Spy”, “Pitch Perfect 2”, “Young and Hungry”. Me gustaría participar en una película, pero hasta entonces, me encantaría ser la voz de algunos personajes de dibujos. Es uno de mis sueños.

Sabemos que actualmente eres juez en La Voz Kids Rumanía, ¿Qué consejos podrías darle a las jóvenes promesas que luchan por conseguir su sueño?

Es uno de los mejores proyectos en los que estoy involucrada. “The Voice Kids Romania” es un hermoso espectáculo, con increíbles niños talentosos. Siempre me siento inspirada por su fuerza, profesionalidad y motivación.

Mi consejo para ellos es nunca dejar de soñar, luchar por sus objetivos y sobretodo nunca renunciar a la música.

¿Llevas muchas años subida en los escenarios, podrías contarnos la anécdota más loca que hayas vivido en ellos?

Una de las cosas más graciosas que me pasó fue en uno de mis primeros shows internacionales. Mientras cantaba, bailando y moviéndome al mismo tiempo, el tipo de la cámara se acabó cayendo. El video se volvió viral en YouTube.

¿Podrías adelantarnos algo de tus próximos proyectos? ¿Te tendremos de gira por España este verano?

Espero tener algunos espectáculos en España y que se confirmen pronto. Además, ya estoy trabajando en nuevas canciones, algunas de ellas escritas por mí. Una de ellas está escrita en español, ¡estoy deseando que lo escuchéis!