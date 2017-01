Felix Jaehn: “Entre los DJs hay un código de vestimenta”

Felix Jaehn

Felix Jaehn, tiene tan sólo 22 años, y un nuevo éxito en ascenso en Maxima 51 Chart, la lista de MaximaFM, llamado “Bonfire”. En 2015 comenzamos a pinchar en la radio, y a incluir en nuestras sesiones, “Ain’t Nobody” que fue sucedido por “Book of Love”. Hoy queremos darte a conocer un poco más a este joven DJ y productor alemán que cada día escuchas en la emisora del puro dance, MaximaFM.

Felix, estás reinventando la forma de hacer música y tu público lo aprecia, ¿te imaginabas cuando empezaste que ibas a llegar tan lejos?



Lo primero muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Por supuesto que no. Cuando era un niño empecé a hacer música, tenía grandes sueños, quería hacer grandes shows y que la gente escuchara mi música. Lo agradezco, pero nunca puedes planear un éxito como este. Sí, es genial, ahora con internet y las nuevas tecnologías, los jóvenes productores tienen la oportunidad de tener éxito hoy en día. Estoy contento de ser uno de esos ejemplos.

Sabemos que empezaste tu carrera musical con música clásica, pero llegó un momento que decidiste dejarla para ser DJ. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esta decisión?

Tocaba el violín cuando era pequeño, con 6 años. Siempre amé la música y tocar. Pero cuando fui adolescente dejé el violín por jugar al futbol y tenis. Intentaba hacerlo todo a la vez. Así que cuando empecé a ir a mis primeras fiestas yo siempre era el encargado de la música. Siempre era el chico molesto que pinchaba música electrónica.

Has lanzado “Bonfire” que has compuesto junto a Alma Miettinen. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Nos podrías contar alguna curiosidad del proceso de la producción?

Ha sido increíble trabajar con Alma, ella es muy joven y acaba de empezar pero es una compositora muy talentosa. Lo más extravagante fue el rodaje del videoclip. Estaba lleno de efectos especiales, fuego y casi nos quemamos. Fue una experiencia realmente rara rodar el vídeo.

Detrás de “Bonfire” hay un bonito mensaje, ¿no? ¿Podrías explicarnos su significado?

Bonfire es una canción ‘anti bullying’ que trata de ser seguro de sí mismo y de la fortaleza. No dejar que la gente te hunda. Es una gran reflexión que ha tenido gran aceptación entre los chicos. Pero realmente gente de cualquier edad debe meditar sobre esto. Estoy contento de guiar a la gente a esa dirección.

¿Escribes normalmente las canciones que produces? ¿Cómo haces para concentrarte en crear buena música?

Siempre depende de la canción, cada proceso es diferente. Diría que hay tres procesos. Uno de ellos es cuando la letra ya está escrita, y la producimos. Otra es que ya hay una base instrumental, entonces la enviamos a un escritor y componemos juntos la letra. Honestamente, lo ideal es sentarnos en el estudio y empezar de cero. Juntándonos en una habitación aunque realmente esto ocurre poco. Habitualmente hacemos sesiones de estudio por Skype o Facetime. Si, cada canción tiene una historia diferente.

Vemos que has sacado una línea de ropa muy moderna. ¿Para ti cuál es el DJ que mejor viste?

Oh, ¡es una pregunta top! No sé cuál es el DJ mejor vestido. Es difícil de decir porque hay un código de vestimenta en el que todo el mundo va de negro y es guay, pero puede parecer aburrido. Diría que probablemente, Steve Aoki o Diplo tienen un estilo muy guay y cambiante. No llevan siempre la misma cazadora.

En Alemania, tu público te adora. ¿Notas diferencia entre públicos según los países dónde pinchas?



Por supuesto que puedo notar la diferencia. La gente transmite cosas diferentes según el lugar. Personalmente el público francés, latino, tanto español como de Sudamérica es increíble. Tiene que ver con el carácter. Depende del continente son más entusiastas y gritan y se vienen arriba. Tuve un gran show en India por ejemplo. Sentí que la gente era muy agradecida con todos los Djs internacionales que vienen de tour. Pero en Alemania, por ejemplo, la gente no es aburrida aunque es mucho menos expresiva.

Empiezas el año 2017 con fuerza, con una gira por EEUU, ¿qué deseos le pedirías al nuevo año?

Pues espero seguir igual, me encanta hacer giras y producir música. Acabo de lanzar mi primer álbum de estudio y sería un éxito no solo vender mucho, sino llegar a mucha gente. Así que sólo pienso en salir de gira, iremos a EEUU, visitaremos Sudáfrica en febrero por primera vez y volveremos a Europa, España y Sudamérica. Prácticamente por todo el mundo.