Fergie y Drake protagonistas en Funk & Show

El miércoles ya está aquí y… ¡ya puedes escuchar un programa nuevo de Funk & Show!

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende en 60 minutos con las novedades de lo mejor sonido negro. Déjate llevar, ¡sumérgete!

Estos son algunos de los temas que podrás disfrutar en el programa de hoy:

London On Da Track - No Flag ft. Nicki Minaj, 21 Savage, Offset

Fergie - Hungry ft. Rick Ross



Fergie - You Already Know (Audio) ft. Nicki Minaj

Busta Rhymes ft Vybz Kartel & Tory Lanez - Girlfriend

Wu-Tang Clan - People Say Ft. Redman

Chance The Rapper - Gimme A Call (ft. SOX & Taylor Bennett)

Major Lazer - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) (Bad Bunny Remix)

Drake & Trey Songz - More Ready

Miguel - Sky Walker (Official Video) ft. Travis Scott



French Montana - A Lie ft. The Weeknd, Max B