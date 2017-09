Hoy por la noche en Climax, el espacio de radio presentado por Jose M Duro en Maxima FM tiene como invitado en su última hora al artista de música house más representativo de este año en curso 2017.

Hoy por la noche a las 02:00 AM (-1 Canarias) en Climax podrás escuchar la sesión en exclusiva de Franky Rizardo, uno de los artistas del sello legendario ingles Defected In The House que también tiene residencia semanal en el Climax de Maxima FM.

Aquí os dejamos un pequeño adelanto: