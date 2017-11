Funk & Show repasa la lista de USA y las novedades del sonido negro

Una semana más vuelve tu cita con el mejor sonido negro en Funk & Show con Jesús Sánchez. En el radioshow de hoy, además de novedades, no te pierdas algún que otro flashback y el repaso a lista de USA. Post Malone, Cardi B o Joyner Lucas serán algunos de los artistas que podrás escuchas durante los próximos 60 minutos. ¿Preparado? ¡Dale al play!

Recuerda que cada miércoles tienes una cita con una nueva edición de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar otros programas anteriores de Funk & Show puedes hacerlo aquí.

Post Malone - rockstar ft. 21 Savage



Cardi B - Bodak Yellow



G-Eazy - No Limit ft. A$AP Rocky, Cardi B

Logic - 1-800-273-8255 ft. Alessia Cara, Khalid



Massari - Number One (feat. Tory Lanez)



DJ Carisma - By Any Means (Ft. Wiz Khalifa, 24hrs & OneInThe4Rest)

Maestro Fresh Wes - Skyscrapers featuring Kool Keith



Joyner Lucas - I'm Not Racist



Miguel - Come Through and Chill ft. J. Cole, Salaam Remi