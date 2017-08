Funk & Show esta semana con B.o.B y Calvin Harris

Una semana más regresa lo mejor del sonido negro a Maxima.FM con Funk & Show. Jesús Sánchez repasa en 60 minutos: listas, novedades y flashbacks del género. No te pierdas el programa de hoy en el que sonarán:

Oliver - Heart Attack ft. De La Soul



Calvin Harris - Holiday ft. Snoop Dogg, John Legend, Takeoff



B.o.B - Finesse



Sage The Gemini - Reverse



Trap Beckham - Lil booties matter

Puff Daddy - Bad Boy Watcha Gon' Do? Dre Day (feat. Notorious BIG & Rick Ross)

Vivian Green - I Don’t Know

Future - Incredible

Kamaiyah - Build you up



Calvin Harris - Skrt On Me (Official Audio) ft. Nicki Minaj