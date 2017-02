Funk & Show con el éxito de Wale, Fantasia o Trey Songz

El programa con el mejor sonido negro es Funk & Show. Jesús Sánchez una semana más nos sorprende con los mejores tracks de este género. En el radio show de hoy tendremos a Fantasia, Wale o Trey Songz. Déjate llevar… ¡Sumérgete!



Cada miércoles tienes una cita muy especial con un nuevo programa semanal, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si te has perdido alguno, aquí tienes una recopilación de todos los programas completos de Funk & Show

Fantasia - When I Met You



Kevin Ross - Pick You Up



Trey Songz – Nobody Else But You



Wale -Shape Of You REMIX ft Ed Sheeran



Fat Joe, Remy Ma - Heartbreak (Audio) ft. The-Dream, Vindata



Joey Bada$$ - "Land of the Free"